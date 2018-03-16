Савченко попала в базу данных «Миротворца»

Депутата Верховной рады Надежду Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины».
Савченко, которая совсем недавно была гордостью нации, вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота», указано на сайте.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Верховной рады заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала взорвать правительственную ложу, а затем обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил. Тем не менее, он попросил у депутатов разрешить уголовное преследование Савченко и даже арест.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Верховной рады заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала взорвать правительственную ложу, а затем обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил. Тем не менее, он попросил у депутатов разрешить уголовное преследование Савченко и даже арест.
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