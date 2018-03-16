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    Ответим обязательно: в Госдуме прокомментировали «дело Скрипаля». Великобритания, ГРУ, Госдума, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтветим обязательно: в Госдуме прокомментировали «дело Скрипаля»

    Ответим обязательно: в Госдуме прокомментировали «дело Скрипаля»

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    Ответим обязательно: в Госдуме прокомментировали «дело Скрипаля»

    Ответим обязательно: в Госдуме прокомментировали «дело Скрипаля»

    Ответим обязательно: в Госдуме прокомментировали «дело Скрипаля»

      Москва обязательно ответит на «хамские и голословные», как их назвали в МИД РФ, обвинения Лондона в адрес России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

      Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Мы ответим обязательно. Но в такой ситуации наши оппоненты только и хотели бы, чтобы мы хлопнули дверью в российско-британских отношениях. Эта выходка (высылка дипломатов РФ, — ред.) невероятна по своей необоснованности. Но надо как-то стиснуть зубы и отреагировать не по-максимуму».

      По словам Слуцкого, здравый смысл еще может победить. Он отметил, что уже сейчас многие в Европе говорят о том, что британскому правительству стоило бы сначала получить доказательства, а уж потом обвинять Россию в причастности к инциденту в Солсбери.

      Напомним, британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.

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