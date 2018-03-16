Звездные войны: с кем Трамп решил бороться в космосе

Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты создают собственные космические войска, напомнив, что в их сознании космос — это отличное поле боя. Можно ли воспринимать эти угрозы всерьез? Разбирался репортер НТВ Алексей Квашенкин.

Создание нового вида войск президент США анонсировал будто между делом. Сообщил об этом на базе ВВС «Мирамар» почти в шуточной форме. Заявление было неожиданным, хотя почва под него явно готовилась. В Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона ставился вопрос о создании военно-космических сил, но идею отклонили министр обороны Джеймс Мэттис и — по понятным причинам — командование ВВС: у них и так есть своя космическая программа.



У США уже была программа «Звездные войны», все эти рельсотроны, лазеры с ядерной накачкой и группировки спутников-таранов так до реализации не дотянули. В СССР тоже собирались, но так и не построили «Союзы-перехватчики» и истребители спутников. Единственное оружие, реально стрелявшее в космосе, — это авиационная пушка, которую испытали на «Салюте-3». В итоге оказалось, что обычное вооружение на орбите неэффективно, а все остальное — под запретом.



Джоана Габринович, профессор космического права Университета Миссисипи: «Создание космических сил США не противоречит международным законам до тех пор, пока не нарушен Договор о космосе, который запрещает размещение там оружия массового поражения, в первую очередь ядерного».



Тогда зачем вообще нужны эти космические войска? Воевать спутниками против спутников? Но и в США, и в России давно есть технологии, позволяющие уничтожать космические аппараты ракетами.



Но специалисты опасаются, что, создав новые войска, США займутся разработкой ракет класса «космос — земля».



Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского: «Самое страшное, на мой взгляд, если гонка вооружений перейдет в космос. Это непредсказуемость. Представьте себе космическое средство, а там находится какое-то оружие „космос — земля“, и оно наносит удар по какой-то территории. Кто это сделал? Определить невозможно».



Эксперты в один голос твердят: именно поэтому космос должен оставаться мирным.



Однако каким бы популистским экспромтом ни выглядело заявление Трампа, оно логично вписывается в действия США, которые раз за разом отказываются подписывать международные документы о нераспространении оружия в космосе.

