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    Новый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку. Савченко, Украина, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку

    Новый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку

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    Новый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку

    Новый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку

    Новый киевский переворот: зачем Савченко превратили в террористку

      Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил, что Надежда Савченко больше не гордость страны, а самая настоящая террористка. И попросил у депутатов разрешить ее уголовное преследование и даже арест. По словам Луценко, у него есть неопровержимые доказательства того, что Савченко планировала взорвать правительственную ложу, затем обрушить купол Верховной рады.

      О каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил. Возможно, ни о каких: Саакашвили тоже публично обвиняли в подготовке переворота, грозили судом, а в итоге просто выгнали из страны.

      Ответ Надежды Савченко долго ждать себя не заставил. И оказался едва ли не ярче тирады Луценко. Она открыто заявила: люди, которые командовали на Майдане снайперами и раздавали оружие, — теперь сидят в парламенте. А вот ее комментарий на тему подготовки теракта прозвучал весьма двусмысленно. По ее словам, бороться и умереть за правду — не страшно.

      14 марта Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ, вернулась в Киев из заграничной поездки. И уже утром 15 марта явилась к следователю, чем спутала своим противникам все карты.

      Руслан Бортник, политолог: «Власти, прежде всего, были заинтересованы в том, чтобы Савченко осталась за рубежом, не вернулась в страну. Тогда ее можно было спокойно назвать агентом Кремля и забыть об этом деле».

      смотреть«Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку
      «Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку
      В этом весь казус Савченко: была ярким пиар-проектом властей, а стала их мучительной головной болью. Готовы ли в Киеве и дальше терпеть обвинения со стороны мятежного депутата? Судя по тому, что из народной героини усиленно делают преступницу, зрители скоро снова увидят Надежду за решеткой. Но теперь уже — украинской тюрьмы.

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