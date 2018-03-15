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    Госдеп не исключает возможности санкций против РФ в связи с «делом Скрипаля»

    2 комментария

    Госдеп не исключает возможности санкций против РФ в связи с «делом Скрипаля»

    Госдеп не исключает возможности санкций против РФ в связи с «делом Скрипаля»

    Госдепартамент США допускает возможность введения новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

    Науэрт заявила, что, по мнению Вашингтона и его союзников, Россия причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Скрипаля. И это может стать поводом для введения новых ограничительных мер.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа США: «Это то, что мы можем сделать, но на данный момент я более не буду это комментировать».

    Она напомнила, что Соединенные Штаты ранее ввели санкции против Северной Кореи после того, как стало известно, что при убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама использовалось химическое оружие в виде высокотоксичного вещества VX.

    Ранее стало известно, что Соединенные Штаты в очередной раз расширили антироссийский черный список. В него вошли россияне и организации, обвиняемые во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году.

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