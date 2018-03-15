США пригрозили действовать жестко в отношении России

Соединенные Штаты продолжат действовать жестко в отношении России, пока Москва не изменит свое поведение. Об этом заявила
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Мы будем действовать жестко в отношении России до тех пор, пока она не решит изменить свое поведение».
При этом Сандерс добавила, что Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в очередной раз расширили антироссийский черный список. В него вошли россияне и организации, обвиняемые во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году. В списке также фигурируют лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, сотрудники ФСБ и ряд высокопоставленных сотрудников ГРУ. Кроме того, в Минфине США сообщили, что планируют ввести дополнительные меры в отношении России, в том числе против представителей правительства страны и олигархов.
При этом в Госдепе США отрицают, что санкции были приурочены к президентским выборам в России 18 марта.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США, не действовали от имени российских властей и выданы Вашингтону они не будут.
При этом Сандерс добавила, что Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в очередной раз расширили антироссийский черный список. В него вошли россияне и организации, обвиняемые во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году. В списке также фигурируют лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, сотрудники ФСБ и ряд высокопоставленных сотрудников ГРУ. Кроме того, в Минфине США сообщили, что планируют ввести дополнительные меры в отношении России, в том числе против представителей правительства страны и олигархов.
При этом в Госдепе США отрицают, что санкции были приурочены к президентским выборам в России 18 марта.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США, не действовали от имени российских властей и выданы Вашингтону они не будут.
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