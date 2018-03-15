В Истре задержали подозреваемого по делу о нападении псов-людоедов

В подмосковной Истре следователи задержали предпринимателя, с которым у администрации города был заключен договор на оказание услуг по отлову бродячих собак. Против него возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области: «В ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак, получены сведения о наличии у администрация Истринского района договора на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем. В результате возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ,не отвечающих требованиям безопасности, повелевших смерть человека».
Мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого. По словам Врадий, свою вину предприниматель не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак ему не поступало. Однако в районной администрации следователям сообщили совсем другую информацию.
Ольга Врадий: «Согласно информации, полученной следователем в администрации, им поступило 34 обращения от жителей п. Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю. В настоящее время следователем проводится комплекс неотложных следственных действий по двум уголовным делам, в том числе проверяется информация о направлении из администрации Истринского района соответствующих заявок».
Напомним, в собаки напали на 19-летнего Олега Шушунова. Псы повредили ему артерию, и он скончался от потери крови. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. В местной администрации заявили, что «те самые собаки пойманы». А виноваты якобы рабочие, которые их подкармливали.
Мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого. По словам Врадий, свою вину предприниматель не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак ему не поступало. Однако в районной администрации следователям сообщили совсем другую информацию.
Ольга Врадий: «Согласно информации, полученной следователем в администрации, им поступило 34 обращения от жителей п. Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю. В настоящее время следователем проводится комплекс неотложных следственных действий по двум уголовным делам, в том числе проверяется информация о направлении из администрации Истринского района соответствующих заявок».
Напомним, в собаки напали на 19-летнего Олега Шушунова. Псы повредили ему артерию, и он скончался от потери крови. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. В местной администрации заявили, что «те самые собаки пойманы». А виноваты якобы рабочие, которые их подкармливали.
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