В Президентской библиотеке исполнят оперную музыку эпохи первых императриц

Готовится уникальный концерт оперных произведений времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны под названием «Балы. Музыка. Интриги».

Чтобы полностью погрузиться в эпоху, исполнители оденутся в исторические костюмы. Для аутентичности пригласили ансамбль старинной музыки, театр исторического танца «Трианон» и итальянскую оперную диву Франческу Билиотти. Именно обладательница низкого голоса контральто в совершенстве овладела стилистикой исполнения кантат и арий из партий барочных опер.



Именно в первой половине XVIII века впервые в России появились итальянские певцы и музыканты. Поэтому приглашение Франческо Билиотти выступить в Президентской библиотеке неслучайно.



Сам масштабный проект «Музыка российской государственности», в рамках которого проходит концерт, стал возможен благодаря президентскому гранту. Инициатор скрипачка Мария Сафарьянц не только смогла найти исполнителей в столь редком жанре, но и сами произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, Витали, которые чаще всего знают только знатоки музыки.