Посольство РФ выразило сожаление из-за решения Макрона не подходить к российским книгам

Посол России во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с тем, что французский президент Эммануэль Макрон отказался посещать российский стенд на открывшемся Парижском книжном салоне, на котором Россия является почетным гостем.
Как ожидалось, президент Франции примет участие в торжествах, запланированных на стенде в день открытия. Однако в последний момент Макрон передумал посещать стенд — российское посольство получило официальное письмо из Елисейского дворца с этим решением.
Алексей Мешков: «Естественно, мы сожалеем, что так случилось. Но это наши французские партнеры должны, наконец, понять, кто и какую политику проводит».
Ранее сообщалось, что Франция решила ввести санкции в отношении России из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Макрон пообещал объявить об этих мерах в ближайшие дни. Комментируя это решение, Мешков заявил, что российская сторона работает с конкретными делами, а не с гипотезами, сообщает РИА Новости.
Алексей Мешков: «Я убежден, что Франция, которая на своей долгой истории знает, используя более дипломатический тезис, казуистику британской политики, дипломатии, она, я надеюсь, понимает, что все, что сегодня происходит, не имеет никакого отношения к трагической судьбе двух человек, притом что мы даже не знаем, в каком состоянии эти люди находятся».
Сегодня стало известно, что лидеры Франции, Германии, США и Британии выступили с заявлением по делу Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери вместе с дочерью. Главы трех стран заявили о солидарности с Великобританией, которая обвинила в причастности к инциденту Россию. В Москве обвинения категорически отвергают, называя их голословными.
Алексей Мешков: «Естественно, мы сожалеем, что так случилось. Но это наши французские партнеры должны, наконец, понять, кто и какую политику проводит».
Ранее сообщалось, что Франция решила ввести санкции в отношении России из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Макрон пообещал объявить об этих мерах в ближайшие дни. Комментируя это решение, Мешков заявил, что российская сторона работает с конкретными делами, а не с гипотезами, сообщает РИА Новости.
Алексей Мешков: «Я убежден, что Франция, которая на своей долгой истории знает, используя более дипломатический тезис, казуистику британской политики, дипломатии, она, я надеюсь, понимает, что все, что сегодня происходит, не имеет никакого отношения к трагической судьбе двух человек, притом что мы даже не знаем, в каком состоянии эти люди находятся».
Сегодня стало известно, что лидеры Франции, Германии, США и Британии выступили с заявлением по делу Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери вместе с дочерью. Главы трех стран заявили о солидарности с Великобританией, которая обвинила в причастности к инциденту Россию. В Москве обвинения категорически отвергают, называя их голословными.
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