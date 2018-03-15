В петербургской Ульянке башенный кран установили в нескольких метрах от жилых домов

Организовать проверку по факту возведения жилого дома в Ульянке требует депутат Борис Вишневский. Речь идет о так называемой зоне реновации.

О возможных нарушениях на строительной площадке сообщили местные жители. По их мнению, работы ведутся в опасной близости от уже существующих зданий.



Якобы подъезд тяжелой техники организован всего в нескольких метрах от парадных. А сам участок не огражден специальным защитным экраном. Хотя этой дорогой ежедневно пользуются дети.



Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Дети должны от этого дома идти в школу №221 по деревянным мосткам вдоль строительной площадки. Эта площадка вплотную примыкает к территории школы. На ней только что смонтирован высотный башенный кран. Мимо всего этого дети идут в школу».



Все эти жалобы Борис Вишневский передал в Госстройнадзор. Он обратился в ведомство с требованием организовать проверку и устранить нарушения, если информация подтвердится.