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    В петербургской Ульянке башенный кран установили в нескольких метрах от жилых домов. Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургской Ульянке башенный кран установили в нескольких метрах от жилых домов

    В петербургской Ульянке башенный кран установили в нескольких метрах от жилых домов

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    В петербургской Ульянке башенный кран установили в нескольких метрах от жилых домов

    В петербургской Ульянке башенный кран установили в нескольких метрах от жилых домов

      Организовать проверку по факту возведения жилого дома в Ульянке требует депутат Борис Вишневский. Речь идет о так называемой зоне реновации.

      О возможных нарушениях на строительной площадке сообщили местные жители. По их мнению, работы ведутся в опасной близости от уже существующих зданий.

      Якобы подъезд тяжелой техники организован всего в нескольких метрах от парадных. А сам участок не огражден специальным защитным экраном. Хотя этой дорогой ежедневно пользуются дети.

      Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Дети должны от этого дома идти в школу №221 по деревянным мосткам вдоль строительной площадки. Эта площадка вплотную примыкает к территории школы. На ней только что смонтирован высотный башенный кран. Мимо всего этого дети идут в школу».

      Все эти жалобы Борис Вишневский передал в Госстройнадзор. Он обратился в ведомство с требованием организовать проверку и устранить нарушения, если информация подтвердится.

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