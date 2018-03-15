Назван самый дорогой город мира

Исследователи The Economist Group составили рейтинг самых дорогих городов мира. Всего в список вошли 133 города.
За основу в рейтинге был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Но самым дорогим для жизни городом мира, согласно списку, составленным The Economist Group, в пятый раз подряд стал Сингапур. В десятку самых дорогих также вошли Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.
Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург поднялись за последний год в этом рейтинге на шесть позиций — на 12-е и 14-е место. Ни один американский город не вошел в топ-10. Нью-Йорк оказался на 13-м месте.
Всего в списке 133 города. Самым дешевым оказался сирийский Дамаск. Также в пятерку дешевых городов вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).
Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург поднялись за последний год в этом рейтинге на шесть позиций — на 12-е и 14-е место. Ни один американский город не вошел в топ-10. Нью-Йорк оказался на 13-м месте.
Всего в списке 133 города. Самым дешевым оказался сирийский Дамаск. Также в пятерку дешевых городов вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).
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