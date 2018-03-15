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    Москвич изрезал ножом незнакомую женщину на севере столицы: видео. Москва, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквич изрезал ножом незнакомую женщину на севере столицы: видео

    Москвич изрезал ножом незнакомую женщину на севере столицы: видео

    2 комментария
    Москвич изрезал ножом незнакомую женщину на севере столицы: видео

    Москвич изрезал ножом незнакомую женщину на севере столицы: видео

    Москвич изрезал ножом незнакомую женщину на севере столицы: видео

      В Москве мужчина беспричинно напал на 43-летнюю женщину и нанес ей не менее 10 ударов ножом. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, установленной на подъезде жилого дома.

      Инцидент произошел еще 8 марта, однако сообщили о нем правоохранители только сейчас. По информации СУ СК по Москве, вечером на Большой Академической улице 39-летний мужчина беспричинно напал на проходящую мимо женщину и нанес ей не менее 10 ударов ножом в область жизненно важных органов.

      Отмечается, что женщина активно сопротивлялась, кроме того, ей на помощь пришел прохожий. По этой причине пострадавшей удалось спастись. Ее доставили в медучреждение, где оказывают всю необходимую помощь.

      В настоящее время нападавший находится под стражей, для установления его психического здоровья будет назначен ряд медицинских экспертиз.

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