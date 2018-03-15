Москвич изрезал ножом незнакомую женщину на севере столицы: видео

В Москве мужчина беспричинно напал на
43-летнюю женщину и нанес ей не менее 10 ударов ножом. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, установленной на подъезде жилого дома.
Инцидент произошел еще 8 марта, однако сообщили о нем правоохранители только сейчас. По информации СУ СК по Москве, вечером на Большой Академической улице 39-летний мужчина беспричинно напал на проходящую мимо женщину и нанес ей не менее 10 ударов ножом в область жизненно важных органов.
Отмечается, что женщина активно сопротивлялась, кроме того, ей на помощь пришел прохожий. По этой причине пострадавшей удалось спастись. Ее доставили в медучреждение, где оказывают всю необходимую помощь.
В настоящее время нападавший находится под стражей, для установления его психического здоровья будет назначен ряд медицинских экспертиз.
Отмечается, что женщина активно сопротивлялась, кроме того, ей на помощь пришел прохожий. По этой причине пострадавшей удалось спастись. Ее доставили в медучреждение, где оказывают всю необходимую помощь.
В настоящее время нападавший находится под стражей, для установления его психического здоровья будет назначен ряд медицинских экспертиз.
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