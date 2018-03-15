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    Литейщики показали, как создаются буквы для петербургского метро. Санкт-Петербург, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛитейщики показали, как создаются буквы для петербургского метро

    Литейщики показали, как создаются буквы для петербургского метро

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    Литейщики показали, как создаются буквы для петербургского метро

    Литейщики показали, как создаются буквы для петербургского метро

      В Петербурге сотрудники метрополитена впервые показали заводской цех, где отливают названия станций, а также продемонстрировали невидимые, прикладные металлические детали.

      Производство опасное. Чугун, прежде чем залить в формы, разогревают до 1400 градусов. Сотрудники литейно-механического завода в тонкостях знают, как со временем менялся шрифт названий станций.

      Сначала буквы были фигурными, в византийском стиле. При Хрущёве сильно упростились, а в последнее десятилетие и вовсе исчезли с путевых стен. Теперь их заменили подробные маршрутные схемы в виде пленки.

      Сейчас на заводе трудятся над декором новой станции «Проспект Славы». Даже дверцы кабельных шкафов и вентиляционные решетки — настоящие произведения искусства. Работники предприятия всегда первыми узнают, как будет выглядеть очередная станция метро.

      Особая гордость заводчан — это черные колонны, которые они отливали для станции метро Адмиралтейская. Персонал предприятия с годами мало меняется. И старое оборудование стараются сохранить, несмотря на новинки производства. И если потребность в изящных металлических буквах в украшении станций снова появится, здесь эту работу могут мгновенно возобновить.

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