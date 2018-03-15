Обманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир

Сегодня в новом микрорайоне подмосковной Балашихи начали выдавать ключи от квартир дольщикам, которых обманул застройщик.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Дома были достроены, но мы не могли вручить ключи. Причиной тому являлась невозможность получить разрешительные документы от природоохранной зоны Лосиного острова. Мы обратились за помощью к полномочному представителю президента. И благодаря включенности президентской политики, президентских поручений мы смогли сегодня обеспечить людей ключами».



По словам подмосковного губернатора, до конца марта ключи от квартир получат все дольщики на этом объекте.