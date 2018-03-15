Обманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир

Сегодня в новом микрорайоне подмосковной Балашихи начали выдавать ключи от квартир дольщикам, которых обманул застройщик.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Дома были достроены, но мы не могли вручить ключи. Причиной тому являлась невозможность получить разрешительные документы от природоохранной зоны Лосиного острова. Мы обратились за помощью к полномочному представителю президента. И благодаря включенности президентской политики, президентских поручений мы смогли сегодня обеспечить людей ключами».
По словам подмосковного губернатора, до конца марта ключи от квартир получат все дольщики на этом объекте.
По словам подмосковного губернатора, до конца марта ключи от квартир получат все дольщики на этом объекте.
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