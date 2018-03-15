Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  
    Обманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир. дольщики, жилье, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир

    Обманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир

    3 комментария
    Обманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир

    Обманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир

    Обманутым дольщикам из Балашихи выдали ключи от квартир

      Сегодня в новом микрорайоне подмосковной Балашихи начали выдавать ключи от квартир дольщикам, которых обманул застройщик.

      Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Дома были достроены, но мы не могли вручить ключи. Причиной тому являлась невозможность получить разрешительные документы от природоохранной зоны Лосиного острова. Мы обратились за помощью к полномочному представителю президента. И благодаря включенности президентской политики, президентских поручений мы смогли сегодня обеспечить людей ключами».

      По словам подмосковного губернатора, до конца марта ключи от квартир получат все дольщики на этом объекте.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru