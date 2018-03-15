У участников форума «Россия — страна возможностей» сегодня особенный день. На ВДНХ, где развернуты полтора десятка проектов, побывали сразу несколько федеральных министров, также на форум приехал президент. Владимир Путин встретился с финалистами всероссийского конкурса «Лидеры России», победителями студенческой олимпиады «Я — профессионал» и начинающими предпринимателями.

«Интересно, сложно и очень важно», — повторял президент, проникаясь подчас невероятными идеями своих собеседников — победителей таких конкурсов как «Лидеры России», «Я — профессионал» или «Мой первый бизнес». Каждый из них хвалил свою школу, университет и своих наставников, взахлеб рассказывая кто про яблочные чипсы, кто про молекулярную кухню, кто про массаж, который делают люди с ограниченными возможностями.



Платформа «Россия — страна возможностей» ломает границы, позволяет общаться друг с другом людям совершенно разных специальностей и найти помощников и единомышленников для развития собственного дела. Владимир Путин сказал, что «главное — начать», подчеркнув, что участники форума являются надеждами нашей страны.



Владимир Путин: «Одна женщина рассказывала, как она начинала. Примерно с домашней кухни. Она делала шоколад. Сейчас у нее уже несколько линий, кредиты, продажи уже в Китай пошли. Она воспользовалась в том числе различными видами поддержки, которое государство оказывает малому и среднему предпринимательству по разным направлениям».



Пока президент делился опытом с молодыми талантами, на главной сцене продолжал расти градус созидательного напряжения, благодаря выступлениям популярных российских артистов. Быть первым трудно и легко, повторяли отечественные звезды, а зал отвечал, что готов свернуть любые горы. Потому что проект «Россия — страна возможностей» включает в себя различные конкурсы как для школьников, студентов, волонтеров, так и для талантливых управленцев. Проект — это не что иное, как социальные лифты с прозрачными дверями и шахтами.



Владимир Путин: «Из успехов каждого будет складываться успех нашей родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось, — все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете».



Прежде чем подняться на сцену, Владимир Путин подписал открытку приболевшей бабушке одного из победителей проектов. А все вместе участники форума поздравили с днем рождения Наталью Николаевну. Пенсионерка сидела дома, когда ей дозвонились сразу 6000 участников форума.



Подробности — в видеоматериале.