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    Трамп согласился с заявлениями Лондона о причастности РФ к отравлению Скрипаля

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    Трамп согласился с заявлениями Лондона о причастности РФ к отравлению Скрипаля

    Трамп согласился с заявлениями Лондона о причастности РФ к отравлению Скрипаля

    Президент США Дональд Трамп согласился с утверждениями британского правительства о том, что за отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия.

    Дональд Трамп: «Похоже, что это так, я говорил с премьер-министром, и мы продолжаем обсуждать эту тему. Очень печальная ситуация, безусловно, это выглядит так, что россияне стоят за этим. Такое никогда не должно было произойти. И мы воспринимаем это очень серьезно, так же как, я думаю, и многие другие».

    С таким заявлением американский лидер выступил в Белом доме во время встречи с ирландским премьером Лео Варадкаром, передает ТАСС.

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    Британские власти, несмотря на отсутствие убедительных доказательств причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ в Солсбери, приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.

    Сергей Скрипаль в России был осужден за измену родине. В 2010-м он был освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании. 4 марта бывший полковник ГРУ вместе с дочерью был доставлен в больницу. По данным британского следствия, он был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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