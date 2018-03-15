Дальневосточные животноводы построили успешный бизнес благодаря господдержке

Многодетная мать из Хабаровского края построила современную молочную ферму. Сейчас там перерабатывают тонну молока в день, но к концу года хотят утроить этот показатель за счет правительственного гранта. А жительнице Камчатки реализовать детскую мечту помогла программа «Дальневосточный гектар» — на бесплатной земле любительница лошадей построила конноспортивный клуб.
Открыть собственный молочный комбинат Оксана Арьянкина мечтала давно. Кисломолочку длительного хранения из магазина она считала вредной и покупала продукты только у фермеров. Теперь, когда коровы из личного стада стали давать тонну молока в день, Оксана запустила свое производство. В цехах сырье перерабатывают в сливки, творог и сметану.
Оксана Арьянкина, владелец молочной фермы: «Приобрели сыроварню на 50 литров молока. Сегодня первый раз попробовали сварить сыр. Он получился адыгейский, мягкий».
На своей ферме Оксана трудоустроила многих односельчан. И только ветеринар приехал сюда из другого региона — как молодому специалисту местные власти выделяют ему субсидию на покупку жилья. На существенную помощь рассчитывает и сама хозяйка фермы. В собственное дело она вместе с мужем вложила 9 миллионов рублей. Благодаря участию в федеральной программе поддержки агропромышленников семья планирует вернуть 70% потраченного. Деньги нужны, чтобы расширить производство и наладить сбыт в обход не совсем гостеприимных торговых сетей.
Решить проблему пообещали в сельскохозяйственном фонде, созданном по поручению регионального правительства.
Геннадий Борса, первый заместитель генерального директора АНО «Сельскохозяйственный фонд Хабаровского края»: «Сейчас рассматриваем вопрос приобретения автолавки для того, чтобы ту продукцию, которую хозяйство выпускает, оно могло доставить с наименьшими потерями до потребителя, прямо к дверям подъезда, как говорится».
Большим подспорьем для многих животноводов стала и госпрограмма «Дальневосточный гектар». Сам вид невозделанной земли, которую по закону можно получить сначала в бесплатную аренду, а потом и в собственность, не пугает тех, кто знает, как поднимать целину. Участки берут даже для возведения рыбоводных ферм — в том случае, если вместе с землей даром достался и бесхозный водоем.
Жительнице Камчатки Дарье Поздняковой раздача дальневосточных гектаров помогла воплотить мечту детства — стать хозяйкой конноспортивного клуба. Лошадей она разводит не для скачек на манеже, а для туристических прогулок. Отдыхающим здесь предлагают неспешные покатушки в запряженных санях. Для любителей экстрима организуют лихую езду верхом до ближайшего стойбища аборигенов.
В перспективе Дарья планирует и вовсе переехать из городской квартиры и поселиться рядом с конной фермой вместе с семьей. Правда, для этого нужно построить просторный дом. В этом случае Поздняковы на правах обладателей дальневосточных гектаров могут оформить льготную ипотеку.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
Оксана Арьянкина, владелец молочной фермы: «Приобрели сыроварню на 50 литров молока. Сегодня первый раз попробовали сварить сыр. Он получился адыгейский, мягкий».
На своей ферме Оксана трудоустроила многих односельчан. И только ветеринар приехал сюда из другого региона — как молодому специалисту местные власти выделяют ему субсидию на покупку жилья. На существенную помощь рассчитывает и сама хозяйка фермы. В собственное дело она вместе с мужем вложила 9 миллионов рублей. Благодаря участию в федеральной программе поддержки агропромышленников семья планирует вернуть 70% потраченного. Деньги нужны, чтобы расширить производство и наладить сбыт в обход не совсем гостеприимных торговых сетей.
Решить проблему пообещали в сельскохозяйственном фонде, созданном по поручению регионального правительства.
Геннадий Борса, первый заместитель генерального директора АНО «Сельскохозяйственный фонд Хабаровского края»: «Сейчас рассматриваем вопрос приобретения автолавки для того, чтобы ту продукцию, которую хозяйство выпускает, оно могло доставить с наименьшими потерями до потребителя, прямо к дверям подъезда, как говорится».
Большим подспорьем для многих животноводов стала и госпрограмма «Дальневосточный гектар». Сам вид невозделанной земли, которую по закону можно получить сначала в бесплатную аренду, а потом и в собственность, не пугает тех, кто знает, как поднимать целину. Участки берут даже для возведения рыбоводных ферм — в том случае, если вместе с землей даром достался и бесхозный водоем.
Жительнице Камчатки Дарье Поздняковой раздача дальневосточных гектаров помогла воплотить мечту детства — стать хозяйкой конноспортивного клуба. Лошадей она разводит не для скачек на манеже, а для туристических прогулок. Отдыхающим здесь предлагают неспешные покатушки в запряженных санях. Для любителей экстрима организуют лихую езду верхом до ближайшего стойбища аборигенов.
В перспективе Дарья планирует и вовсе переехать из городской квартиры и поселиться рядом с конной фермой вместе с семьей. Правда, для этого нужно построить просторный дом. В этом случае Поздняковы на правах обладателей дальневосточных гектаров могут оформить льготную ипотеку.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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