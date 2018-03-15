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    Дальневосточные животноводы построили успешный бизнес благодаря господдержке. Дальний Восток, сельское хозяйство, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДальневосточные животноводы построили успешный бизнес благодаря господдержке

    Дальневосточные животноводы построили успешный бизнес благодаря господдержке

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    Дальневосточные животноводы построили успешный бизнес благодаря господдержке

    Дальневосточные животноводы построили успешный бизнес благодаря господдержке

    Дальневосточные животноводы построили успешный бизнес благодаря господдержке

      Многодетная мать из Хабаровского края построила современную молочную ферму. Сейчас там перерабатывают тонну молока в день, но к концу года хотят утроить этот показатель за счет правительственного гранта. А жительнице Камчатки реализовать детскую мечту помогла программа «Дальневосточный гектар» — на бесплатной земле любительница лошадей построила конноспортивный клуб.

      Открыть собственный молочный комбинат Оксана Арьянкина мечтала давно. Кисломолочку длительного хранения из магазина она считала вредной и покупала продукты только у фермеров. Теперь, когда коровы из личного стада стали давать тонну молока в день, Оксана запустила свое производство. В цехах сырье перерабатывают в сливки, творог и сметану.

      Оксана Арьянкина, владелец молочной фермы: «Приобрели сыроварню на 50 литров молока. Сегодня первый раз попробовали сварить сыр. Он получился адыгейский, мягкий».

      На своей ферме Оксана трудоустроила многих односельчан. И только ветеринар приехал сюда из другого региона — как молодому специалисту местные власти выделяют ему субсидию на покупку жилья. На существенную помощь рассчитывает и сама хозяйка фермы. В собственное дело она вместе с мужем вложила 9 миллионов рублей. Благодаря участию в федеральной программе поддержки агропромышленников семья планирует вернуть 70% потраченного. Деньги нужны, чтобы расширить производство и наладить сбыт в обход не совсем гостеприимных торговых сетей.

      Решить проблему пообещали в сельскохозяйственном фонде, созданном по поручению регионального правительства.

      Геннадий Борса, первый заместитель генерального директора АНО «Сельскохозяйственный фонд Хабаровского края»: «Сейчас рассматриваем вопрос приобретения автолавки для того, чтобы ту продукцию, которую хозяйство выпускает, оно могло доставить с наименьшими потерями до потребителя, прямо к дверям подъезда, как говорится».

      Большим подспорьем для многих животноводов стала и госпрограмма «Дальневосточный гектар». Сам вид невозделанной земли, которую по закону можно получить сначала в бесплатную аренду, а потом и в собственность, не пугает тех, кто знает, как поднимать целину. Участки берут даже для возведения рыбоводных ферм — в том случае, если вместе с землей даром достался и бесхозный водоем.

      Жительнице Камчатки Дарье Поздняковой раздача дальневосточных гектаров помогла воплотить мечту детства — стать хозяйкой конноспортивного клуба. Лошадей она разводит не для скачек на манеже, а для туристических прогулок. Отдыхающим здесь предлагают неспешные покатушки в запряженных санях. Для любителей экстрима организуют лихую езду верхом до ближайшего стойбища аборигенов.

      В перспективе Дарья планирует и вовсе переехать из городской квартиры и поселиться рядом с конной фермой вместе с семьей. Правда, для этого нужно построить просторный дом. В этом случае Поздняковы на правах обладателей дальневосточных гектаров могут оформить льготную ипотеку.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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