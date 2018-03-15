Петербургский «Пассажиравтотранс» показал современные автобусы для детей

Сегодня у Смольного показали новые автобусы, которые закупили для перевозки организованных групп детей.

Подвижной состав «Пассажиравтотранса» пришлось существенно обновить. В июле вышли новые правила, по которым автобус для доставки детей на экскурсии и в летние лагеря должен быть моложе 10 лет. Таким образом пришлось поменять туристический транспорт для школьников.



Губернатор лично оценил комфорт новых автобусов. Мягкие кресла с наклонной спинкой и ремнями безопасности. Также транспорт оборудован системой видеонаблюдения. Камеры следят не только за дорогой, но и за тем, что происходит в салоне. Перед глазами водителя несколько экранов с полной картиной, происходящего в автобусе.



На покупку 20 автобусов российского производства из бюджета потратили 379 миллионов рублей. Первые школьники уже в марте займут места в этих комфортабельных салонах.