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    Петербургский «Пассажиравтотранс» показал современные автобусы для детей. Санкт-Петербург, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский «Пассажиравтотранс» показал современные автобусы для детей

    Петербургский «Пассажиравтотранс» показал современные автобусы для детей

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» показал современные автобусы для детей

    Петербургский «Пассажиравтотранс» показал современные автобусы для детей

      Сегодня у Смольного показали новые автобусы, которые закупили для перевозки организованных групп детей.

      Подвижной состав «Пассажиравтотранса» пришлось существенно обновить. В июле вышли новые правила, по которым автобус для доставки детей на экскурсии и в летние лагеря должен быть моложе 10 лет. Таким образом пришлось поменять туристический транспорт для школьников.

      Губернатор лично оценил комфорт новых автобусов. Мягкие кресла с наклонной спинкой и ремнями безопасности. Также транспорт оборудован системой видеонаблюдения. Камеры следят не только за дорогой, но и за тем, что происходит в салоне. Перед глазами водителя несколько экранов с полной картиной, происходящего в автобусе.

      На покупку 20 автобусов российского производства из бюджета потратили 379 миллионов рублей. Первые школьники уже в марте займут места в этих комфортабельных салонах.

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