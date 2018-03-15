Питерские дольщики ЖК «На Заречной» устали ждать свои квартиры

Еще одни дольщики начали протестную волну в Петербурге.

Петербуржцы вложили средства в жилой комплекс «На Заречной» и уже несколько лет не могут въехать в свои квартиры. Не получив внятных ответов от застройщика — компании «Норманн» — и властей, люди всерьез обеспокоились своими перспективами.



Сроки сдачи четырех домов неоднократно сдвигались. В среднем, на два года. А сегодня на стройке вообще затишье. Работы не ведутся ни на почти готовых объектах, ни на площадке, где заложены фундаменты зданий 3-й очереди.



Первый дом жилого комплекса должен был быть сдан еще в 2015 году. В итоге разрешение застройщику продлили до этого времени. Впрочем, к активным работам он не приступил, а люди уже оказались на пороге нищеты. Многие, вложившие в квартиры все средства, материнский капитал и погрязшие в ипотеке, снимают жилье.



Дольщики говорят, что у компании «Норманн» несколько объектов в Петербурге, и она продолжает приобретать землю под застройку. При этом, по информации обманутых вкладчиков, сейчас на неопределенной стадии зависли около семи с половиной тысяч квартир в разных районах города.