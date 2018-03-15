Подросток умер во время соревнований по плаванию в Обнинске

Юный участник соревнований по плаванию умер в бассейне Обнинска. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По информации СУ СК по Калужской области, трагедия произошла сегодня во дворце спорта «Олимп». По предварительным данным, во время соревнования около 10:30 мск юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что подростку стало плохо.



Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры проводили реанимационные мероприятия, однако спустя час была констатирована смерть 17-летнего юноши.



По данным следствия, несколько дней назад молодой человек прошел медицинский осмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям. Для установления причины смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза.