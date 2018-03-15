Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  

    Американку посадили в тюрьму за брак с собственной дочерью

    3 комментария
    • Фото: Patricia Spann/ facebook.com
    Американку посадили в тюрьму за брак с собственной дочерью

    Американку посадили в тюрьму за брак с собственной дочерью

    Американку посадили в тюрьму за брак с собственной дочерью
  • Фото: Patricia Spann/ facebook.com

    • Жительницу Оклахомы приговорили к двум годам тюрьмы из-за брака с собственной дочерью. По законам штата брак с собственным ребенком считается инцестом.

    Как сообщает New York Post, в марте 2016 года 46-летняя Патрисия Спенн заключила брак со своей 26-летней дочерью Мисти. Их союз был расторгнут в октябре 2017 года. Сама Патрисия считает брак законным, поскольку она много лет назад потеряла родительские права и не значится в свидетельстве о рождении дочери.

    При этом в 2008 году Патрисия вышла замуж за одного из своих сыновей. В 2010 году брак был расторгнут.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru