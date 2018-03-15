Американку посадили в тюрьму за брак с собственной дочерью

Жительницу Оклахомы приговорили к двум годам тюрьмы
из-за брака с собственной дочерью. По законам штата брак с собственным ребенком считается инцестом.
Как сообщает New York Post, в марте 2016 года 46-летняя Патрисия Спенн заключила брак со своей 26-летней дочерью Мисти. Их союз был расторгнут в октябре 2017 года. Сама Патрисия считает брак законным, поскольку она много лет назад потеряла родительские права и не значится в свидетельстве о рождении дочери.
При этом в 2008 году Патрисия вышла замуж за одного из своих сыновей. В 2010 году брак был расторгнут.
При этом в 2008 году Патрисия вышла замуж за одного из своих сыновей. В 2010 году брак был расторгнут.
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