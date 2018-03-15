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    Экс-губернаторы, интеллектуалы и просто неравнодушные: кто агитирует петербуржцев идти на выборы президента. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-губернаторы, интеллектуалы и просто неравнодушные: кто агитирует петербуржцев идти на выборы президента

    Экс-губернаторы, интеллектуалы и просто неравнодушные: кто агитирует петербуржцев идти на выборы президента

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    <nobr>Экс-губернаторы</nobr>, интеллектуалы и просто неравнодушные: кто агитирует петербуржцев идти на выборы президента

    Экс-губернаторы, интеллектуалы и просто неравнодушные: кто агитирует петербуржцев идти на выборы президента

    <nobr>Экс-губернаторы</nobr>, интеллектуалы и просто неравнодушные: кто агитирует петербуржцев идти на выборы президента

      Нынешние выборы отличаются не только своей технологичностью, но и креативным подходом к агитации. Городские штабы кандидатов возглавляют весьма неординарные личности.

      За трое суток до президентских выборов избирательная кампания в Петербурге перешла в деликатное наступление. Электорат активно призывают голосовать.

      К примеру, молодежный совет Фрунзенского района объявил о конкурсе «Селфи на избирательном участке». Каждому молодому человеку в возрасте от 18 до 30 лет предлагают сделать селфи во время голосования 18 марта и опубликовать снимок с хештегами в соцсетях. Победитель получит модный смартфон.

      Между тем глава ЦИК обнаружила, что в Петербурге есть дважды, трижды и даже 59 раз открепившиеся горожане, которые собираются идти на выборы не по месту жительства, а по месту фактического пребывания. Элла Панфилова пригрозила горизбиркому оргвыводами, отмечает «Фонтанка».

      И это, пожалуй, единственное громкое нарушение, зафиксированное в Петербурге за всю предвыборную кампанию. Ни кандидатам, ни сотрудникам их штабов серьезных претензий не предъявляли.

      Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв расскажет о том, что интересного в петербургских штабах кандидатов в президенты. Подробнее — в репортаже.
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