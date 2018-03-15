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    Фонтан воды освежил проспект Испытателей в Петербурге. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФонтан воды освежил проспект Испытателей в Петербурге

    Фонтан воды освежил проспект Испытателей в Петербурге

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    Фонтан воды освежил проспект Испытателей в Петербурге

    Фонтан воды освежил проспект Испытателей в Петербурге

    Фонтан воды освежил проспект Испытателей в Петербурге

      На севере Петербурга появился новый фонтан. По словам очевидцев, он не многим уступал знаменитому «Самсону» из Петергофа.

      Столб холодной воды на пересечении проспектов Испытателей и Сизова достигал высоты многоэтажного дома. Особенно повезло его наблюдать пассажирам трамваев. Фонтан забил возле путей и остановки общественного транспорта.

      Оказалось, что временная достопримечательность — результат повреждения пожарного гидранта. Как рассказали в «Водоканале», к этому моменту дефект устранили. На водоснабжение жилых домов работы не повлияли.

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