Фонтан воды освежил проспект Испытателей в Петербурге

На севере Петербурга появился новый фонтан. По словам очевидцев, он не многим уступал знаменитому «Самсону» из Петергофа.

Столб холодной воды на пересечении проспектов Испытателей и Сизова достигал высоты многоэтажного дома. Особенно повезло его наблюдать пассажирам трамваев. Фонтан забил возле путей и остановки общественного транспорта.



Оказалось, что временная достопримечательность — результат повреждения пожарного гидранта. Как рассказали в «Водоканале», к этому моменту дефект устранили. На водоснабжение жилых домов работы не повлияли.