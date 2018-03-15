Путин обсудил с Совбезом кризис в российско-британских отношениях

Кризисную ситуацию, сложившуюся в
российско-британских отношениях, Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета безопасности России.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля».
Песков добавил, что была высказана крайняя обеспокоенность из-за деструктивной и провокационной позиции, занятой Великобританией.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ заявил, что химическое вещество «Новичок», которым могли отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, в нашей стране давно уничтожено. А вот некоторые западные страны, в том числе США и Великобритания, до сих пор продолжают над ним работать.
Сергей Лавров: «После того как химическое оружие было уничтожено в Российской Федерации, эти работы продолжались и продолжаются, если верить западным публикациям, в США, Великобритании, Чехии, Швеции».
Глава российского МИД напомнил, что в 1991–1992 годах, когда Советский Союз распался, лаборатории по производству отравляющих веществ остались в целом ряде бывших республик, включая страны Балтии и Узбекистан. И что касается узбекских складов, то их ликвидировали при участии специалистов из США, подчеркнул он.
Отравление бывшего российского агента сейчас главная тема всех английских газет. В заголовках у них аршинными буквами слова «русские» и «холодная война». Эта тема, уверены эксперты, займет британское общество надолго, и для правительства Великобритании и лично Терезы Мэй отравление случилось очень вовремя, учитывая, что ее позиции после истории с Brexit и европейскими переговорами, которые прошли не так гладко, как это хотелось бы британской власти, существенно пошатнулись.
Песков добавил, что была высказана крайняя обеспокоенность из-за деструктивной и провокационной позиции, занятой Великобританией.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ заявил, что химическое вещество «Новичок», которым могли отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, в нашей стране давно уничтожено. А вот некоторые западные страны, в том числе США и Великобритания, до сих пор продолжают над ним работать.
Сергей Лавров: «После того как химическое оружие было уничтожено в Российской Федерации, эти работы продолжались и продолжаются, если верить западным публикациям, в США, Великобритании, Чехии, Швеции».
Глава российского МИД напомнил, что в 1991–1992 годах, когда Советский Союз распался, лаборатории по производству отравляющих веществ остались в целом ряде бывших республик, включая страны Балтии и Узбекистан. И что касается узбекских складов, то их ликвидировали при участии специалистов из США, подчеркнул он.
Отравление бывшего российского агента сейчас главная тема всех английских газет. В заголовках у них аршинными буквами слова «русские» и «холодная война». Эта тема, уверены эксперты, займет британское общество надолго, и для правительства Великобритании и лично Терезы Мэй отравление случилось очень вовремя, учитывая, что ее позиции после истории с Brexit и европейскими переговорами, которые прошли не так гладко, как это хотелось бы британской власти, существенно пошатнулись.
Комментарии