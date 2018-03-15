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    Штрафы и аресты: Медведев пообещал усложнить жизнь транспортных хулиганов. авиация, аресты, Медведев, общественный транспорт, правительство РФ, хулиганство, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШтрафы и аресты: Медведев пообещал усложнить жизнь транспортных хулиганов

    Штрафы и аресты: Медведев пообещал усложнить жизнь транспортных хулиганов

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    Штрафы и аресты: Медведев пообещал усложнить жизнь транспортных хулиганов

    Штрафы и аресты: Медведев пообещал усложнить жизнь транспортных хулиганов

    Штрафы и аресты: Медведев пообещал усложнить жизнь транспортных хулиганов

      Жизнь авиадебоширов заметно осложнится. Правительство решило многократно увеличить штрафы за хулиганство на транспорте. В некоторых случаях буйным пассажирам будет грозить до 15 суток ареста.

      Правительство планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. В частности, за такого рода правонарушения предлагается штрафовать таких лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо подвергать их аресту до 15 суток».

      Особо планируют ужесточить наказания для авиадебоширов как самой опасной разновидности транспортных хулиганов. Сейчас размер штрафа за «невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» составляет всего от 2000 до 5000 рублей.

      В июне вступит в силу закон о черных списках авиадебоширов. Он позволит компаниями самим, без решения суда, вести реестр и отказывать таким пассажирам в сервисе.

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