В России появился аналог заблокированной соцсети LinkedIn

В России заработала социальная сеть деловых контактов Skillsnet — это аналог американской LinkedIn, которую заблокировали в конце 2016 года за нарушение закона о хранении персональных данных россиян.

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Skillsnet разработали в Роструде. Обошлась она в 14 миллионов рублей, сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов.



Соцсеть является частью крупнейшей базы вакансий «Работа в России», созданной в 2015 году по поручению Владимира Путина. Сервис ориентирован прежде всего на молодежь. Он позволяет общаться в тематических группах, искать стажировки, публиковать отзывы о работодателях.