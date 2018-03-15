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    В России появился аналог заблокированной соцсети LinkedIn. Интернет, работа, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России появился аналог заблокированной соцсети LinkedIn

    В России появился аналог заблокированной соцсети LinkedIn

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    В России появился аналог заблокированной соцсети LinkedIn

    В России появился аналог заблокированной соцсети LinkedIn

    В России появился аналог заблокированной соцсети LinkedIn

      В России заработала социальная сеть деловых контактов Skillsnet — это аналог американской LinkedIn, которую заблокировали в конце 2016 года за нарушение закона о хранении персональных данных россиян.

      Skillsnet разработали в Роструде. Обошлась она в 14 миллионов рублей, сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов.

      Соцсеть является частью крупнейшей базы вакансий «Работа в России», созданной в 2015 году по поручению Владимира Путина. Сервис ориентирован прежде всего на молодежь. Он позволяет общаться в тематических группах, искать стажировки, публиковать отзывы о работодателях.

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