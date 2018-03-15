В аэропорту Якутска собрали выпавшие из самолета драгоценные слитки

Сегодня летное поле якутского аэропорта оказалось усыпано драгоценными металлами. Ценный груз потерял транспортный самолет
Ан-12, когда у него при взлете сорвало створку грузового люка, за которой находилось несколько тонн слитков драгметалла. Когда стало известно о происшествии, к аэропорту устремились охотники за сокровищами.
Пилот смог посадить борт, несмотря на поломку. У самолета оторвало створку грузового люка. Единственными потерпевшими в этой аварии могли стать сотрудники аэропорта: во время посадки прямо из воздушного судна посыпались слитки, каждый из которых весит по меньшей мере 20 кг.
Девятитонный груз стоимостью 22 миллиарда рублей везли в Красноярск на аффинажный завод стандартным маршрутом с дозаправкой в Магане. Сотрудники аэропорта сначала замешкались: что делать с рассыпавшимся грузом? Все-таки такое у них случилось впервые. Сначала кинулись собирать, но руководство вовремя остановило и выставило вокруг сплавов из золота и серебра охрану. В итоге удалось найти 172 слитка. По предварительным данным, причиной аварии стала ненадежная фиксация груза.
Местных жителей охватила «золотая лихорадка». Многие, как только узнали об аварии, бросились в сторону аэропорта. Несколько человек даже попытались ползком пролезть под забор режимного объекта, но сотрудники засекли их и отправили по домам.
Между тем в «Чукотской горно-геологической компании» уже заявили, что все девять тонн груза удалось собрать. Вполне возможно, что таким образом они просто пытаются отвадить желающих разбогатеть.
Девятитонный груз стоимостью 22 миллиарда рублей везли в Красноярск на аффинажный завод стандартным маршрутом с дозаправкой в Магане. Сотрудники аэропорта сначала замешкались: что делать с рассыпавшимся грузом? Все-таки такое у них случилось впервые. Сначала кинулись собирать, но руководство вовремя остановило и выставило вокруг сплавов из золота и серебра охрану. В итоге удалось найти 172 слитка. По предварительным данным, причиной аварии стала ненадежная фиксация груза.
Местных жителей охватила «золотая лихорадка». Многие, как только узнали об аварии, бросились в сторону аэропорта. Несколько человек даже попытались ползком пролезть под забор режимного объекта, но сотрудники засекли их и отправили по домам.
Между тем в «Чукотской горно-геологической компании» уже заявили, что все девять тонн груза удалось собрать. Вполне возможно, что таким образом они просто пытаются отвадить желающих разбогатеть.
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