Российские знаменитости обнаружили себя в рекламе фальсификата

Российские артисты, сами того не зная, стали лицом рекламной кампании некой фирмы по продаже парфюмерии. Более того, выяснилось, что компания торгует не мировыми брендами, а их репликами.

Солистка группы «Банд’Эрос» Наталья Ибадин обнаружила себя на рекламе Chanel No. 5 в социальной сети.



Наталья Ибадин: «Я не заключала никакого договора ни с какими духами, тем более подделками под эти духи. Потому что, как мне кажется, это аналог».



По мнению Натальи, это удар по репутации, ведь она — солистка популярной группы, а рекламирует по факту дешевую реплику.



В такой же ситуации оказался и Иван Демьян. Лидер рок-группы «7Б», как выяснилось, с легкой руки дизайнера «продвигает» в массы чистящие средства для посуды, стекол и мебели.



Иван Демьян: «Тебя используют в каких-то личных своих целях, в целях обогащения и так далее. Это так же, как взять песню. Ладно, уличные музыканты поют — это одно. А тут используют в целях рекламы и тебе не говорят».



В фирме после обращения агентов исполнителей начали проверку. Оказалось, что это находчивые дистрибьюторы, дабы набрать больше баллов и увеличить клиентскую базу, занимаются противозаконным маркетингом. Замахнулись, например, на сценариста Виктора Мережко и даже на народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Дизайнер вложил в руки певца флакон духов, причем не особо утруждал себя, чтобы выглядело это правдоподобно.



Адвокаты недовольных звезд намерены привлечь к ответственности распространителей парфюмерии и косметики за незаконное использование чужого изображения.