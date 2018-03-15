Задержанные в Калужской области пособники ИГ признались в подготовке терактов

Задержанные накануне в Калужской области четверо участников «спящей» ячейки запрещенной в России группировки ИГИЛ признались в подготовке терактов.
Пособники ИГИЛ из «спящей» ячейки, которую разоблачила ФСБ, признались, что готовили теракты. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Все исламисты — жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Задержанные перевезены под конвоем в Тюмень для проведения следственных действий.
Известно, что ячейку возглавлял террорист, прошедший боевую подготовку на территории Сирии. Другие подробности пока не сообщаются.
Все исламисты — жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Задержанные перевезены под конвоем в Тюмень для проведения следственных действий.
Известно, что ячейку возглавлял террорист, прошедший боевую подготовку на территории Сирии. Другие подробности пока не сообщаются.
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