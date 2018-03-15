Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  
    Задержанные в Калужской области пособники ИГ признались в подготовке терактов. Исламское государство, Калужская область, терроризм, Тюмень. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанные в Калужской области пособники ИГ признались в подготовке терактов

    Задержанные в Калужской области пособники ИГ признались в подготовке терактов

    комментировать
    Задержанные в Калужской области пособники ИГ признались в подготовке терактов

    Задержанные в Калужской области пособники ИГ признались в подготовке терактов

    Задержанные в Калужской области пособники ИГ признались в подготовке терактов

      Задержанные накануне в Калужской области четверо участников «спящей» ячейки запрещенной в России группировки ИГИЛ признались в подготовке терактов.

      Пособники ИГИЛ из «спящей» ячейки, которую разоблачила ФСБ, признались, что готовили теракты. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

      Все исламисты — жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Задержанные перевезены под конвоем в Тюмень для проведения следственных действий.

      Известно, что ячейку возглавлял террорист, прошедший боевую подготовку на территории Сирии. Другие подробности пока не сообщаются.

      Новости по теме

      Борьба с «Исламским государством»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru