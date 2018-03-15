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    «Хорошо, не на дипломатическом фронте»: Лавров пошутил над своим падением на сцене. Лавров, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Хорошо, не на дипломатическом фронте»: Лавров пошутил над своим падением на сцене

    «Хорошо, не на дипломатическом фронте»: Лавров пошутил над своим падением на сцене

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    «Хорошо, не на дипломатическом фронте»: Лавров пошутил над своим падением на сцене

    «Хорошо, не на дипломатическом фронте»: Лавров пошутил над своим падением на сцене

    «Хорошо, не на дипломатическом фронте»: Лавров пошутил над своим падением на сцене
    • Фото: ura.ru

      • Сергей Лавров пошутил над своим падением на сцене форума «Россия — страна возможностей».

      Министр иностранных дел России, выходя на сцену на форуме «Россия — страна возможностей», споткнулся на ступеньке и упал. Но министр быстро поднялся на ноги и занял свое место. В начале своей речи он шутливо прокомментировал этот инцидент.

      Сергей Лавров: «Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».

      В зале на слова министра отреагировали смехом и аплодисментами. Инцидент произошел перед лекцией «Мир: возможности для России».

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