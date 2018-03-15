«Хорошо, не на дипломатическом фронте»: Лавров пошутил над своим падением на сцене

Сергей Лавров пошутил над своим падением на сцене форума «Россия — страна возможностей».

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Лавров

Министр иностранных дел России, выходя на сцену на форуме «Россия — страна возможностей», споткнулся на ступеньке и упал. Но министр быстро поднялся на ноги и занял свое место. В начале своей речи он шутливо прокомментировал этот инцидент.



Сергей Лавров: «Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».



В зале на слова министра отреагировали смехом и аплодисментами. Инцидент произошел перед лекцией «Мир: возможности для России».