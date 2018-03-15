Россиянин вернулся на родину после 25 лет рабства в Казахстане

Невероятная история произошла в Новосибирске. Там домой вернулся мужчина, который 25 лет находился в рабстве в Казахстане. Лишь спустя четверть века Геннадию Петрову удалось сбежать — и это несмотря на то, что он еле ходит и плохо видит.

1969 Казахстан

рабство

В аэропорту Толмачёво чудом спасшийся из рабства мужчина появился в сопровождении волонтеров. Передвигаться без чьей-либо помощи ему сейчас очень тяжело. Мужчина хромает и с ужасом рассказывает, что за попытку к бегству ему перерезали сухожилия на ногах. За 25 лет невольной жизни в казахском ауле он выстроил множество планов, чтобы вырваться из плена, но ни один из них не сработал. Пришлось организовать целую операцию по спасению, чтобы пенсионер мог вернуться на родину в Россию.



Незадолго до вылета из Казахстана местные волонтеры разместили мужчину в хостеле, окружили заботой, помогли с восстановлением документов. Все эти годы он жил без паспорта: документ у него отобрали, принуждая к тяжелому труду в степи. Люди, откликнувшиеся на его беду, отыскали и родственников в России. Оказывается, мать и отец пенсионера до сих пор живы, хотя, конечно, они уже в очень преклонном возрасте.



Но есть и тревожная новость: после исчезновения Геннадия двоих его сыновей родственники отдали в детский дом. Где они сейчас, в какой семье выросли, живы ли вообще, никто не знает.



В Казахстан он приехал в начале 1990-х из Новокузнецка на заработки, и родные потеряли с ним связь. Как выяснилось, все это время Геннадий работал за еду — сторожил овец. А ночью его привязывали, чтобы не сбежал.



Полицейские Казахстана сейчас проводят проверку и разыскивают тех, кто может быть причастен к похищению человека. Вероятно, к поискам подключатся и российские сыщики, к которым пенсионер намерен обратиться за помощью. Родители и сестра Геннадия сейчас живут в Бийске. Им сообщили о том, что он вернулся на родину и уже едет домой.