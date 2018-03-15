Столтенберг назвал отравление Скрипаля вызовом для НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что действия России, в том числе отравление бывшего шпиона Скрипаля, в котором обвиняют Москву, являются вызовом для НАТО.
Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о деятельности НАТО, сообщил, что альянс не хочет новой холодной войны и гонки вооружений с Россией. Но при этом он заявил, что в НАТО считают действия России, в том числе инцидент со Скрипалем, в котором обвиняют Москву, вызовом, передает ТАСС.
Йенс Столтенберг: «Один из таких вызовов — поведение России, включая произошедшее недавно в Великобритании».
Генеральному секретарю НАТО задали вопрос, уверен ли он в том, что вещество, которым отравили Скрипаля, было разработано именно в России. Он заявил, что доверяет оценкам британского следствия в деле Скрипаля, передает «Интерфакс».
Йенс Столтенберг: «Мы знаем, что это вещество нервно-паралитического действия было произведено в России, и поэтому мы доверяем оценкам, сделанным Британией».
Лондон не представил никаких убедительных доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля, тем не менее было объявлено о высылке 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства. Россия отвергает все обвинения. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в скором времени последует ответ на действия Лондона.
Йенс Столтенберг: «Один из таких вызовов — поведение России, включая произошедшее недавно в Великобритании».
Генеральному секретарю НАТО задали вопрос, уверен ли он в том, что вещество, которым отравили Скрипаля, было разработано именно в России. Он заявил, что доверяет оценкам британского следствия в деле Скрипаля, передает «Интерфакс».
Йенс Столтенберг: «Мы знаем, что это вещество нервно-паралитического действия было произведено в России, и поэтому мы доверяем оценкам, сделанным Британией».
Лондон не представил никаких убедительных доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля, тем не менее было объявлено о высылке 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства. Россия отвергает все обвинения. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в скором времени последует ответ на действия Лондона.
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