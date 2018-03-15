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    Обиженный белгородец «заказал» бывшую жену из-за долгов. Белгород, задержание, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбиженный белгородец «заказал» бывшую жену из-за долгов

    Обиженный белгородец «заказал» бывшую жену из-за долгов

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    Обиженный белгородец «заказал» бывшую жену <nobr>из-за</nobr> долгов

    Обиженный белгородец «заказал» бывшую жену из-за долгов

    Обиженный белгородец «заказал» бывшую жену <nobr>из-за</nobr> долгов

      Житель Белгорода после развода решил найти киллера для бывшей жены. Помощи попросил у знакомого. Тот обратился к правоохранителям.

      Заказчика задержали во время передачи вознаграждения человеку, который сыграл роль киллера.

      Финал спецоперации попал на видео. О том, что сделку он совершает при свидетелях, мужчина, конечно, и не догадывался.

      По некоторым данным, обиженного супруга не устроили условия развода. Якобы ему досталось слишком много совместно нажитых долгов и слишком мало имущества.

      Оперативники следили за заказчиком преступления в течение нескольких недель. Следователи предъявили 39-летнему белгородцу обвинение. Дожидаться суда он будет под стражей.

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