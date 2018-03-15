Обиженный белгородец «заказал» бывшую жену из-за долгов

Житель Белгорода после развода решил найти киллера для бывшей жены. Помощи попросил у знакомого. Тот обратился к правоохранителям.

Заказчика задержали во время передачи вознаграждения человеку, который сыграл роль киллера.



Финал спецоперации попал на видео. О том, что сделку он совершает при свидетелях, мужчина, конечно, и не догадывался.



По некоторым данным, обиженного супруга не устроили условия развода. Якобы ему досталось слишком много совместно нажитых долгов и слишком мало имущества.



Оперативники следили за заказчиком преступления в течение нескольких недель. Следователи предъявили 39-летнему белгородцу обвинение. Дожидаться суда он будет под стражей.