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    Глава сводившей людей с ума «Зеоры» сбежал из-под домашнего ареста в Петербруге. аресты, Ленинградская область, побег, Санкт-Петербург, секты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава сводившей людей с ума «Зеоры» сбежал из-под домашнего ареста в Петербруге

    Глава сводившей людей с ума «Зеоры» сбежал из-под домашнего ареста в Петербруге

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    Глава сводившей людей с ума «Зеоры» сбежал <nobr>из-под</nobr> домашнего ареста в Петербруге

    Глава сводившей людей с ума «Зеоры» сбежал из-под домашнего ареста в Петербруге

    Глава сводившей людей с ума «Зеоры» сбежал <nobr>из-под</nobr> домашнего ареста в Петербруге

      Масштабная внутренняя проверка началась в различных ведомствах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там не уследили за фигурантом громкого уголовного дела. Из-под домашнего ареста сбежал организатор тренингов личностного роста Виктор Маркелов. Его обвиняют в создании объединения, адепты которого подвергались психологическому воздействию.

      Организатора тренингов личностного роста «Зеора» теперь ищут не только в России, но и за границей. По одной из версий, он двинулся на лыжах через Финский залив в сторону Европы, по другой — уехал в Белоруссию, а оттуда собирается в Турцию к родственникам.

      В любом случае беглец явно чувствует себя в безопасности и в последние дни развил высокую активность в Интернете. Накануне он выложил в Сеть селфи и аудиозапись новой лекции для учеников.

      Виктор Маркелов, обвиняемый: «Что же произошло? Ум арестовал разум. Ум арестовал сознание, ум арестовал творчество, ум арестовал свидетеля, и хозяин стал рабом слуги».

      А приставам тем временем теперь приходится оправдываться. Во время процесса Маркелов обещал, что будет соблюдать все условия ареста и регулярно отмечаться. На него не стали надевать электронный браслет. Адвокат Маркелова уверяет, что не в курсе, где прячется клиент. Они якобы общаются через соцсети.

      Следователи уверены, что бежать Маркелову кто-то помог.

      Кстати, по уголовному делу в качестве обвиняемой проходит и жена Маркелова Ольга. Она также находилась под домашним арестом, но в другой квартире. Видимо, ей сбежать не предложили.

      Она, как и ее муж, обещала последователям, что сделает их богатыми и знаменитыми. Путь к успеху был извилист — например, через танцы на Дворцовой площади. Следователи убеждены, что у некоторых последователей «Зеоры» была сломана психика. Для двоих тренинги личностного роста закончились не раскрепощением, а самоубийством.

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