Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  
    Следователи восстановили картину избиения судьи КХЛ в Шереметьево. аэропорты, драки и избиения, КХЛ, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи восстановили картину избиения судьи КХЛ в Шереметьево

    Следователи восстановили картину избиения судьи КХЛ в Шереметьево

    комментировать
    Следователи восстановили картину избиения судьи КХЛ в Шереметьево

    Следователи восстановили картину избиения судьи КХЛ в Шереметьево

    Следователи восстановили картину избиения судьи КХЛ в Шереметьево

      Уголовное дело о нападении на судью Континентальной хоккейной лиги Павла Комарова, который 17 дней провел в реанимации из-за тяжелой травмы головы, пересмотрят. На этом настоял сам пострадавший рефери.

      Следователи решают вопрос о переквалификации статьи «Причинение вреда здоровью по неосторожности» на более тяжкую — «Умышленное причинение вреда здоровью».

      Инцидент произошел в октябре прошлого года. Истекавшего кровью Комарова обнаружили в салоне автобуса, который доставлял авиапассажиров из терминала к борту. Сам он долгое время ничего не мог вспомнить. И только теперь сыщикам удалось восстановить картину событий.

      Как выяснилось, арбитр летел транзитом через Шереметьево из Риги в Нижний Новгород и немного опоздал. Впрочем, не критично, поскольку сотрудники авиакомпании согласились его подождать. Однако это крайне возмутило одного из пассажиров, который и ударил Комарова. Что странно — очевидцы при опросе не выдали злоумышленника. Во всем автобусе никто и ничего не видел.

      В ближайшее время следователи намерены еще раз пообщаться с очевидцами и водителем автобуса.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru