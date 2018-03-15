Следователи восстановили картину избиения судьи КХЛ в Шереметьево

Уголовное дело о нападении на судью Континентальной хоккейной лиги Павла Комарова, который 17 дней провел в реанимации
из-за тяжелой травмы головы, пересмотрят. На этом настоял сам пострадавший рефери.
Следователи решают вопрос о переквалификации статьи «Причинение вреда здоровью по неосторожности» на более тяжкую — «Умышленное причинение вреда здоровью».
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Истекавшего кровью Комарова обнаружили в салоне автобуса, который доставлял авиапассажиров из терминала к борту. Сам он долгое время ничего не мог вспомнить. И только теперь сыщикам удалось восстановить картину событий.
Как выяснилось, арбитр летел транзитом через Шереметьево из Риги в Нижний Новгород и немного опоздал. Впрочем, не критично, поскольку сотрудники авиакомпании согласились его подождать. Однако это крайне возмутило одного из пассажиров, который и ударил Комарова. Что странно — очевидцы при опросе не выдали злоумышленника. Во всем автобусе никто и ничего не видел.
В ближайшее время следователи намерены еще раз пообщаться с очевидцами и водителем автобуса.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Истекавшего кровью Комарова обнаружили в салоне автобуса, который доставлял авиапассажиров из терминала к борту. Сам он долгое время ничего не мог вспомнить. И только теперь сыщикам удалось восстановить картину событий.
Как выяснилось, арбитр летел транзитом через Шереметьево из Риги в Нижний Новгород и немного опоздал. Впрочем, не критично, поскольку сотрудники авиакомпании согласились его подождать. Однако это крайне возмутило одного из пассажиров, который и ударил Комарова. Что странно — очевидцы при опросе не выдали злоумышленника. Во всем автобусе никто и ничего не видел.
В ближайшее время следователи намерены еще раз пообщаться с очевидцами и водителем автобуса.
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