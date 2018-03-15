Увлекающаяся стриптизом учительница из Челябинска оказалась в центре скандала

В центре громкого скандала оказалась педагог по английскому языку из Челябинска, которая учила школьников языку тела. Родители потребовали уволить преподавателя после того, как узнали, чем она занимается с подростками после уроков.

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Преподаватель английского подрабатывает фитнес-тренером и в свободное время учит языку тела. Своего хобби женщина ни от кого не скрывает. Скорее, наоборот — всячески привлекает последователей. Впрочем, не столько из-за своих откровенных снимков учительница из Юрюзани оказалась в центре скандала. Недовольство интернет-пользователей, среди которых оказались и родители учеников, вызвали фото с весьма говорящей надписью. Все позирующие — несовершеннолетние 10-классницы.



Но Залина Гедугова уверяет: никакого эротического подтекста в фотографиях нет. Это была не интимная, а спортивная фотосессия. Девочки одеты, никаких откровенных поз. К тому же родители старшеклассниц, по словам учительницы, якобы даже дали на это свое разрешение, причем в письменном виде.



Да и сами школьницы считают, что не сделали ничего непристойного. Говорят, стрип-пластикой, которую так активно рекламирует их учитель на своей странице, они пока еще не занимались. А подобное оформление фотографий было коллективным решением.



После разгоревшегося скандала Залину Гедугову тут же вызвали к директору. Речи об увольнении пока не идет. Ведь никто из возмущенных родителей так и не написал официальной жалобы, ограничились лишь комментариями в Интернете. Впрочем, внутреннюю проверку в учебном учреждении все же проведут.