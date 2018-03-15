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    Депортированная на Украину пенсионерка вернулась в Россию и получила паспорт. депортация, Магаданская область, паспорта, пенсионеры, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепортированная на Украину пенсионерка вернулась в Россию и получила паспорт

    Депортированная на Украину пенсионерка вернулась в Россию и получила паспорт

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    Депортированная на Украину пенсионерка вернулась в Россию и получила паспорт

    Депортированная на Украину пенсионерка вернулась в Россию и получила паспорт

    Депортированная на Украину пенсионерка вернулась в Россию и получила паспорт

      Счастливое завершение получила ситуация с выдворением пенсионерки, которая долгое время жила в Магаданской области нелегально по советским документам.

      Узнав об этой истории, в проблему вникли сотрудники самых разных ведомств. В результате 67-летняя Галина Горенюк все-таки смогла вернуться домой. Более того, получила наконец российский паспорт. До этого момента оформить должным образом документы ей не позволяло состояние здоровья.

      Женщина родилась и жила в магаданском селе, а в начале 90-х вышла замуж за украинца, переехала, так и оставшись со старыми документами. Поэтому ее и планировали выдворить на территорию страны, где у нее нет ни жилья, ни близких. После решения суда несколько недель она провела в центре временного содержания иностранцев. Потом добиралась до Белоруссии, где живет дочь. Но наконец все встало на свои места.

      Галина Горенюк: «Конечно, испытываю радость, но достался он (паспорт — ред.), конечно, нелегко. Случайно получилось: вышла замуж за украинца и стала украинкой автоматически. На Украине у меня нет ни родственников, ни знакомых, никого. Все мои родственники находятся в селе Клёпка».

      Так как у Галины не было российского гражданства, а только советские документы, она не получала пенсию и положенные льготы. Сейчас ей оформляют все полагающиеся социальные выплаты и даже обещали улучшить жилищные условия.

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