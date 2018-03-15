В Сочи пациентка избила врача в больнице перед камерой

В одной из больниц города Сочи на врача напала пациентка. Потасовка произошла в приемном покое, и охранников на месте почему-то не оказалось. Вступились очевидцы.

Избиение зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах с места, которые сейчас изучают полицейские, зафиксировано, как девушка, доставленная бригадой неотложки, явно провоцировала конфликт. А потом пациентка набросилась с кулаками на врача. Оказалось, что ей не понравилась интонация медика.



Очевидцы смогли найти управу на буйную пациентку, хотя она пыталась несколько раз вернуться, видимо, посчитав разговор неоконченным.

