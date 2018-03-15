В Сочи пациентка избила врача в больнице перед камерой

В одной из больниц города Сочи на врача напала пациентка. Потасовка произошла в приемном покое, и охранников на месте
почему-то не оказалось. Вступились очевидцы.
Избиение зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах с места, которые сейчас изучают полицейские, зафиксировано, как девушка, доставленная бригадой неотложки, явно провоцировала конфликт. А потом пациентка набросилась с кулаками на врача. Оказалось, что ей не понравилась интонация медика.
Очевидцы смогли найти управу на буйную пациентку, хотя она пыталась несколько раз вернуться, видимо, посчитав разговор неоконченным.
Очевидцы смогли найти управу на буйную пациентку, хотя она пыталась несколько раз вернуться, видимо, посчитав разговор неоконченным.
Комментарии