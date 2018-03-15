Жители Якутска бросились на поиски высыпавшихся из самолета «золотых» слитков

В якутском аэропорту из грузового
Ан-12 высыпались золотые слитки. Поломка самолета оказалась серьезной. Чудо, что капитан сумел посадить воздушное судно и инцидент обошелся без пострадавших.
Эксперты уже заявили: шанс того, что борт рухнет, был крайне высок. На борту Ан-12 перевозили слитки — сплав золота и серебра. Их должны были доставить в Красноярск на аффинажный завод. Известно, что во время взлета воздушным потоком сорвало створку люка, в котором и находились сокровища общим весом в 9 тонн и стоимостью 22 миллиарда рублей.
К расследованию инцидента уже подключились сотрудники СК России. По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза.
Вес каждого слитка — порядка 20 килограммов. Не каждый день с неба падают сокровища, поэтому работники воздушной гавани Якутска не сразу сообразили, что вообще делать. Но на всякий случай вдоль драгоценной взлетно-посадочной полосы выставили охранников.
Сыщикам уже удалось выяснить: к перелету грузовое судно готовили техники экипажа. Именно они тщательно проверили самолет и заполнили документы, согласно которым борт был исправен и готов к отправке. Другой вопрос: кто отвечал за сохранность золотого багажа? Судя по кадрам с места, слитки просто свалили в отсек самолета без надлежащей упаковки. Именно поэтому, по некоторой информации, удалось собрать далеко не весь рассыпавшийся груз. Несколько кусков сплава так и не нашли.
Разумеется, умами местных жителей уже завладела «золотая лихорадка». Люди бросились в леса в окрестностях аэропорта на поиски сокровищ. Более того, уже появилась версия: ЧП могли подстроить, чтобы похитить золото. Но, с другой стороны, это был реальный риск для всего экипажа.
К расследованию инцидента уже подключились сотрудники СК России. По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза.
Вес каждого слитка — порядка 20 килограммов. Не каждый день с неба падают сокровища, поэтому работники воздушной гавани Якутска не сразу сообразили, что вообще делать. Но на всякий случай вдоль драгоценной взлетно-посадочной полосы выставили охранников.
Сыщикам уже удалось выяснить: к перелету грузовое судно готовили техники экипажа. Именно они тщательно проверили самолет и заполнили документы, согласно которым борт был исправен и готов к отправке. Другой вопрос: кто отвечал за сохранность золотого багажа? Судя по кадрам с места, слитки просто свалили в отсек самолета без надлежащей упаковки. Именно поэтому, по некоторой информации, удалось собрать далеко не весь рассыпавшийся груз. Несколько кусков сплава так и не нашли.
Разумеется, умами местных жителей уже завладела «золотая лихорадка». Люди бросились в леса в окрестностях аэропорта на поиски сокровищ. Более того, уже появилась версия: ЧП могли подстроить, чтобы похитить золото. Но, с другой стороны, это был реальный риск для всего экипажа.
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