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    Россельхознадзор усилит контроль над белорусской «молочкой» для детей

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    Россельхознадзор усилит контроль над белорусской «молочкой» для детей

    Россельхознадзор усилит контроль над белорусской «молочкой» для детей

    Россельхознадзор усилит контроль над поступающей на российский рынок белорусской молочной продукцией, предназначенной для детского питания.

    Юлия Мелано, официальный представитель Россельхознадзора: «Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Белоруссии. В этой связи Россельхознадзор усилит контроль над всей поступающей из Белоруссии молочной продукцией, предназначенной для детского питания».

    Юлия Мелано пояснила, что специалисты ведомства обнаружили антибактериальные препараты в молоке производства ООО «Несвижский завод детского питания» (торговая марка «Сарафаново»), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста.

    смотретьРоссельхознадзор передумал запрещать белорусскую «молочку»
    Россельхознадзор передумал запрещать белорусскую «молочку»
    Ранее сообщалось, что Россельхознадзор передумал запрещать молочную продукцию из Белоруссии. Ожидалось, что ограничения на поставки в Россию белорусского молока вступят в силу с сегодняшнего дня. Однако накануне стало известно, что ведомство отказалось от введения этого запрета.

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