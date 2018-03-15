Россельхознадзор усилит контроль над белорусской «молочкой» для детей

Россельхознадзор усилит контроль над поступающей на российский рынок белорусской молочной продукцией, предназначенной для детского питания.
Юлия Мелано, официальный представитель Россельхознадзора: «Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Белоруссии. В этой связи Россельхознадзор усилит контроль над всей поступающей из Белоруссии молочной продукцией, предназначенной для детского питания».
Юлия Мелано пояснила, что специалисты ведомства обнаружили антибактериальные препараты в молоке производства ООО «Несвижский завод детского питания» (торговая марка «Сарафаново»), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор передумал запрещать молочную продукцию из Белоруссии. Ожидалось, что ограничения на поставки в Россию белорусского молока вступят в силу с сегодняшнего дня. Однако накануне стало известно, что ведомство отказалось от введения этого запрета.
Юлия Мелано пояснила, что специалисты ведомства обнаружили антибактериальные препараты в молоке производства ООО «Несвижский завод детского питания» (торговая марка «Сарафаново»), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор передумал запрещать молочную продукцию из Белоруссии. Ожидалось, что ограничения на поставки в Россию белорусского молока вступят в силу с сегодняшнего дня. Однако накануне стало известно, что ведомство отказалось от введения этого запрета.
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