Восточную Гуту покинули еще 350 человек

Лондон пытается увязать дело Скрипаля с ситуацией в Сирии, заявили в российском МИД. Цель западных стран — возложить на Москву и официальный Дамаск ответственность за химические атаки боевиков. Тем временем российские военные смогли наладить выход мирных жителей из Восточной Гуты.

Сегодня опасный район покинули 350 человек. В основном это женщины и дети, им уже оказали медицинскую помощь. Специалисты Центра по примирению договорились и о гуманитарной помощи для жителей Восточной Гуты. В ближайшее время конвой международных организаций доставит туда 137 тонн продуктов и лекарств.



Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Россия — страна возможностей» заявил, что Россия поможет Сирии «добить» террористов в Восточной Гуте.