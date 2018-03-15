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    Восточную Гуту покинули еще 350 человек. Лавров, МИД РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосточную Гуту покинули еще 350 человек

    Восточную Гуту покинули еще 350 человек

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    Восточную Гуту покинули еще 350 человек

    Восточную Гуту покинули еще 350 человек

    Восточную Гуту покинули еще 350 человек

      Лондон пытается увязать дело Скрипаля с ситуацией в Сирии, заявили в российском МИД. Цель западных стран — возложить на Москву и официальный Дамаск ответственность за химические атаки боевиков. Тем временем российские военные смогли наладить выход мирных жителей из Восточной Гуты.

      Сегодня опасный район покинули 350 человек. В основном это женщины и дети, им уже оказали медицинскую помощь. Специалисты Центра по примирению договорились и о гуманитарной помощи для жителей Восточной Гуты. В ближайшее время конвой международных организаций доставит туда 137 тонн продуктов и лекарств.

      Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Россия — страна возможностей» заявил, что Россия поможет Сирии «добить» террористов в Восточной Гуте.

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