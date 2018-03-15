Лондон представит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти страны предоставят образцы вещества, которым, предположительно, был отравлен бывший разведчик Скрипаль и его дочь. Правда, предоставят не России, которую британцы обвиняют в преступлении и от которой требуют отчета, а Организации по запрещению химического оружия.
Борис Джонсон вновь обвинил Москву в преступлении в Солсбери, заявив, что у него есть неопровержимые доказательства. Их Джонсон, правда, так и не предъявил.
Действия Лондона в связи с покушением на Скрипаля Москва считает информационно-политическим шоу. Об этом сегодня на брифинге в МИД заявила Мария Захарова. Российская сторона не раз обращалась к Лондону за разъяснениями, но безрезультатно.
Мария Захарова: «Никаких деталей, никаких данных, никакой информации, которая могла бы пролить хотя бы какой-то свет на случившееся, официальный Лондон российской стороне не предоставил ни по двусторонним каналам, ни на площадке международных организаций».
Что касается высылки российских дипломатов из Лондона, то ответные шаги, по словам Захаровой, будут предприняты в ближайшее время.
Действия Лондона в связи с покушением на Скрипаля Москва считает информационно-политическим шоу. Об этом сегодня на брифинге в МИД заявила Мария Захарова. Российская сторона не раз обращалась к Лондону за разъяснениями, но безрезультатно.
Мария Захарова: «Никаких деталей, никаких данных, никакой информации, которая могла бы пролить хотя бы какой-то свет на случившееся, официальный Лондон российской стороне не предоставил ни по двусторонним каналам, ни на площадке международных организаций».
Что касается высылки российских дипломатов из Лондона, то ответные шаги, по словам Захаровой, будут предприняты в ближайшее время.
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