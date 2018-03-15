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    Unilever закрывает лондонскую штаб-квартиру. Великобритания, Лондон, Нидерланды, компании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВUnilever закрывает лондонскую штаб-квартиру

    Unilever закрывает лондонскую штаб-квартиру

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    Unilever закрывает лондонскую штаб-квартиру

    Unilever закрывает лондонскую <nobr>штаб-квартиру</nobr>

      Компания Unilever — один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии — преподнесла неприятный сюрприз британским властям.

      Гигант объявил, что закрывает свою лондонскую штаб-квартиру и консолидируется в Нидерландах.

      У компании была необычная структура управления — она появилась в результате слияния голландского производителя маргарина Uni и британских мыловаров Lever Brothers, и почти 100 лет ей управляли из Лондона и Роттердама. Но теперь третья компания Великобритании покидает страну.

      И хотя в Unilever говорят об оптимизации, критики британского премьера Терезы Мэй отмечают, что бизнес бежит из Великобритании из-за Brexit, который состоится через год.

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