Unilever закрывает лондонскую штаб-квартиру

Компания Unilever — один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии — преподнесла неприятный сюрприз британским властям.

Гигант объявил, что закрывает свою лондонскую штаб-квартиру и консолидируется в Нидерландах.



У компании была необычная структура управления — она появилась в результате слияния голландского производителя маргарина Uni и британских мыловаров Lever Brothers, и почти 100 лет ей управляли из Лондона и Роттердама. Но теперь третья компания Великобритании покидает страну.



И хотя в Unilever говорят об оптимизации, критики британского премьера Терезы Мэй отмечают, что бизнес бежит из Великобритании из-за Brexit, который состоится через год.