Сотни врачей переехали в дагестанские села по программе «Земский доктор»

В дагестанском селе Хасар появился свой врач-педиатр . Еще полгода назад детей приходилось возить в поликлинику в соседний город. Нередко обращались и к частным докторам. Помогла программа «Земский доктор». Она гарантирует молодым специалистам, которые поедут в глубинку, не только трудоустройство и жилье.

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Анна Каретникова — пока единственный педиатр на всю округу. Долгое время эта ставка была вакантной. Работать в сельской амбулатории не хотели даже дагестанские выпускники. Жителям села Хазар приходилось возить своих детей в поликлиники соседних городов и поселков.



Назиля Тагирова, местная жительница: «Раньше мы обращались в город, к частным врачам, другого выбора не было, дети наши часто болеют. Она нам очень нравится».



Найти врача помогла программа «Земский доктор». Девушка приехала в Дагестан из Санкт-Петербурга. Говорит, что южную республику выбрала из-за теплого климата, а село Хазар — из-за близости к морю. Кандидатов из других регионов пока единицы. В Минздраве республики уверены, что мешает известный стереотип о якобы неспокойном регионе.



За жизнь в глубинке каждый участник программы получает от государства щедрую компенсацию. С ноября прошлого года Анна — врач-миллионер. А ведь в старые времена этот эпитет могли счесть за оскорбление профессии. Сегодня молодому специалисту достаточно подписать договор на пять лет работы в сельской местности. Как врач потратит эти деньги — дело личное.



Программу «Земский доктор» федеральное правительство запустило еще в 2012 году. Задача — привлечь медицинских специалистов в российские села, где испытывали настоящий кадровый голод. Только в Дагестане за несколько лет в сельские больницы трудоустроились сотни врачей.