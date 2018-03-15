На российских дорогах появится синяя разметка

С 1 июня 2018 года на российские дороги смогут наносить не только белую разметку, но также синюю и желтую.
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Как пишет «Коммерсант», желтым цветом будут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и зоны для парковок.
Утвержденный стандарт также вводит несколько новых обозначений: стрелку, обозначающую зону разворота, разметку типа «вафельница» и знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей.
Несмотря на то, что нормы вступят в силу уже летом, новая разметка необязательно появится на дорогах в 2018 году. Новые обозначения будут наноситься при плановой замене асфальта, при этом старые обозначения остаются допустимыми.
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал RT введение новой разметки на дорогах.
Сергей Канаев: «Сама эта разница между желтым и синим цветами как раз очевидна, чтобы водители не запутались … Если желтый обозначает запрет, то синий … обозначает тот факт, что водитель приближается к определенному участку дороги — к перекрестку или пешеходному переходу, — где, наверное, нужно быть внимательнее».
Он отметил, что подобная практика давно используется в европейских странах.
Утвержденный стандарт также вводит несколько новых обозначений: стрелку, обозначающую зону разворота, разметку типа «вафельница» и знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей.
Несмотря на то, что нормы вступят в силу уже летом, новая разметка необязательно появится на дорогах в 2018 году. Новые обозначения будут наноситься при плановой замене асфальта, при этом старые обозначения остаются допустимыми.
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал RT введение новой разметки на дорогах.
Сергей Канаев: «Сама эта разница между желтым и синим цветами как раз очевидна, чтобы водители не запутались … Если желтый обозначает запрет, то синий … обозначает тот факт, что водитель приближается к определенному участку дороги — к перекрестку или пешеходному переходу, — где, наверное, нужно быть внимательнее».
Он отметил, что подобная практика давно используется в европейских странах.
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