Аэроэкспресс насмерть сбил женщину в центре Москвы

В районе Бутырского Вала в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину, следствие начало проверку.
Как сообщили РИА Новости в столичном управлении на транспорте СК, инцидент произошел в 10:20.
Из сообщения управления: «На станции в районе Бутырского Вала проходящим аэроэксперессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена. На место выехали следователи, начата доследственная проверка».
В свою очередь Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что женщина и ее спутник перебегали пути в неположенном месте. Проходивший мимо поезд зацепил женщину и протащил несколько метров. При этом инцидент произошел буквально в нескольких десятках метров от перехода.
Источник в правоохранительных органах сообщил тем временем, что движение поездов на Савёловском направлении Московской железной дороги было приостановлено из-за ЧП.
Из сообщения управления: «На станции в районе Бутырского Вала проходящим аэроэксперессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена. На место выехали следователи, начата доследственная проверка».
В свою очередь Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что женщина и ее спутник перебегали пути в неположенном месте. Проходивший мимо поезд зацепил женщину и протащил несколько метров. При этом инцидент произошел буквально в нескольких десятках метров от перехода.
Источник в правоохранительных органах сообщил тем временем, что движение поездов на Савёловском направлении Московской железной дороги было приостановлено из-за ЧП.
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