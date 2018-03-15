Названа предварительная причина ЧП с «золотым» грузом в аэропорту Якутска

Следователи проводят проверку после инцидента в якутском аэропорту, где из взлетавшего самолета высыпалось золото.
Инцидент в аэропорту Якутска произошел около 12:50. Ан-12 авиакомпании «Нимбус», который перевозил порядка 9,3 тонны драгметалла, должен был выполнить рейс по маршруту Якутск — Красноярск — рудник «Купол».
Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ: «В момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны, принадлежащего „Чукотской горно-геологической компании“».
По предварительной версии, золото рассыпалось по взлетно-посадочной полосе из-за неправильной фиксации груза в самолете.
В результате происшествия никто не пострадал. Отвалившаяся створка люка упала на территории местного авторынка. Ан-12, потерявший часть ценного груза, приземлился в аэропорту Маган в Якутске. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Сообщается, что на месте ЧП собрано 172 слитка золота весом по 20 кг каждый. По некоторым данным, помимо золота, на борту Ан-12 также были бриллианты и платина.
Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ: «В момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны, принадлежащего „Чукотской горно-геологической компании“».
По предварительной версии, золото рассыпалось по взлетно-посадочной полосе из-за неправильной фиксации груза в самолете.
В результате происшествия никто не пострадал. Отвалившаяся створка люка упала на территории местного авторынка. Ан-12, потерявший часть ценного груза, приземлился в аэропорту Маган в Якутске. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Сообщается, что на месте ЧП собрано 172 слитка золота весом по 20 кг каждый. По некоторым данным, помимо золота, на борту Ан-12 также были бриллианты и платина.
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