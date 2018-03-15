Александр Маршал исполнит свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Каждые выходные у зрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет Александр Маршал.
Александр Маршал — советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Участие этого исполнителя в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов рока и не только. Свои лучшие композиции музыкант исполнит специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис расскажет о том, как они договаривались с Маршалом о его участии в «Квартирнике».
В свою очередь музыкант вспомнит о своем отце, который пел частушки и во время их исполнения выгонял Александра из комнаты. После этого Маршал поведает историю начала своей карьеры и расскажет о том, как учился в военно-летном училище, где создал свой первый вокально-инструментальный ансамбль.
Хозяин «Квартирника» спросит о том, откуда пошел псевдоним Маршал, подробно опишет эту историю. Друзья музыканта нередко подшучивали, что тот мечтал стать Фельдмаршалом, а затем приставка «фельд» отпала и остался только Маршал, хотя такого военного звания у музыканта никогда не было.
Евгений напомнит Александру историю об учебной тревоге, а также ведущий и его гость обсудят американский опыт Маршала. Кроме того, хозяин «Квартирника» и его гость расскажут о том, как их обоих вызывали в Следственный комитет.
Евгений Маргулис: «Саня Маршал — мой старинный друг, мы с ним по жизни пересекались много раз, то он меня где-то подменял, то я его! Саша — настоящий рок-н-рольный демон! Даже если он участвует в кремлевском концерте и одет в пингвиний костюм, от него исходит такая мощь, что сметает все вокруг! Друган у меня то что надо!»
Ну и конечно, Александр Маршал исполнит любимые многими песни, например, Moscow Calling и расскажет историю записи пластинки с этой композицией. Также музыкант споет песню-обращение к Владимиру Высоцкому, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Александром Маршалом на НТВ и НТВ.Ru — в 00:15 в ночь на воскресенье.
Евгений Маргулис расскажет о том, как они договаривались с Маршалом о его участии в «Квартирнике».
В свою очередь музыкант вспомнит о своем отце, который пел частушки и во время их исполнения выгонял Александра из комнаты. После этого Маршал поведает историю начала своей карьеры и расскажет о том, как учился в военно-летном училище, где создал свой первый вокально-инструментальный ансамбль.
Хозяин «Квартирника» спросит о том, откуда пошел псевдоним Маршал, подробно опишет эту историю. Друзья музыканта нередко подшучивали, что тот мечтал стать Фельдмаршалом, а затем приставка «фельд» отпала и остался только Маршал, хотя такого военного звания у музыканта никогда не было.
Евгений напомнит Александру историю об учебной тревоге, а также ведущий и его гость обсудят американский опыт Маршала. Кроме того, хозяин «Квартирника» и его гость расскажут о том, как их обоих вызывали в Следственный комитет.
Евгений Маргулис: «Саня Маршал — мой старинный друг, мы с ним по жизни пересекались много раз, то он меня где-то подменял, то я его! Саша — настоящий рок-н-рольный демон! Даже если он участвует в кремлевском концерте и одет в пингвиний костюм, от него исходит такая мощь, что сметает все вокруг! Друган у меня то что надо!»
Ну и конечно, Александр Маршал исполнит любимые многими песни, например, Moscow Calling и расскажет историю записи пластинки с этой композицией. Также музыкант споет песню-обращение к Владимиру Высоцкому, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Александром Маршалом на НТВ и НТВ.Ru — в 00:15 в ночь на воскресенье.
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