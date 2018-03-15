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Брифинг Марии Захаровой
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    ЦБ и АСВ решили создать реестр банковских депозитов на основе блокчейна. Центробанк, банки, вклады, технологии, цифровая экономика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ и АСВ решили создать реестр банковских депозитов на основе блокчейна

    ЦБ и АСВ решили создать реестр банковских депозитов на основе блокчейна

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    ЦБ и АСВ решили создать реестр банковских депозитов на основе блокчейна

    ЦБ и АСВ решили создать реестр банковских депозитов на основе блокчейна

    ЦБ и АСВ решили создать реестр банковских депозитов на основе блокчейна

      Технология блокчейн захватывает банковский сектор. В 2019 году ЦБ и Агентство по страхованию вкладов собираются создать на ее основе единый реестр депозитов, чтобы недобросовестные банки не могли удалять вкладчиков из базы.

      Блокчейн — это децентрализованная база данных. Она состоит из «отдельных блоков» и сохраняет все вносимые изменения. Многие эксперты называют это технологией, которая будет править в ближайшем будущем.

      По информации газеты «Известия», уже со следующего года Центробанк и Агентство по страхованию вкладов создадут единый реестр вкладчиков на основе блокчейна. При открытии депозита в базу будут сразу записывать название банка, данные клиента и сумму, а затем отдельно будет вноситься информация о закрытии или пополнении.

      Блокчейн не позволяет изменить или удалить данные, а значит, вкладчики не смогут вдруг исчезнуть из базы. Такое порой случается, когда при отзыве лицензии банки неожиданно теряют клиентов, и те не могут получить компенсации. Правда, как отмечают эксперты, блокчейн не решит проблемы так называемых забалансовых вкладчиков — тех, которых банк в свою базу вовсе не вносил.

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