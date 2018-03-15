В Хакасии после вмешательства президента второе рождение получил Абазинский рудник

В Хакасии второе рождение переживает Абазинский железный рудник. Еще недавно он был на грани банкротства, шахтеры не получали зарплату и массово увольнялись. Но после вмешательства президента и инвестиций почти в миллиард рублей, добыча возобновилась на качественно новом уровне: с использованием самых современных технологий.

О необходимости масштабного перевооружения производств по всей России говорил в послании Федеральному собранию президент. Насколько значимо событие в Хакасии, показывает и то, что на новый подземный горизонт лично отправился даже министр.



Чтобы увидеть первый горизонт на этом руднике, надо спуститься на 95 метров вниз. Потом надо долго идти по подземному тоннелю, иногда по колено в воде. Все эти километры пустоты когда-то были заполнены железной рудой. Три года назад цены на железнорудное сырье на мировом рынке резко упали и Абазинский рудник оказался на грани закрытия. Рабочие выходили на акции протеста, многие собирались уезжать из города. А теперь инженер рудника, не скрывая улыбки, рассказывает, как новая техника будет уходить на второй горизонт — на минус 200 метров.



В самый разгар кризиса, в 2015 году, руководство Хакасии обратилось за поддержкой к президенту, и Владимир Путин поручил Минпромторгу включиться в работу по спасению рудника и города. Для этого пришлось усадить за стол переговоров потребителей руды, руководителей федеральных министерств, создать межведомственную рабочую группу. Учитывая, что стоимость выхода на новый горизонт и спасение рудника оценивались в 950 миллионов рублей, переговоры были, по словам министра Максима Топилина, непростыми.



Максим Топилин, министр труда и социальной защиты: «Очень сложно сразу каким-то образом переформатировать производство. Пришлось вкладывать дополнительные финансовые ресурсы, области пришлось договариваться с основными инвесторами. Ну и сегодня мы видим этот результат. Это новые рабочие места, это фактически новая жизнь для Абазы».



Этот рудник дает работу не только горнякам, но и их семьям и родственникам, которые добывали здесь железную руду поколениями. Теперь в этих горизонтах планируют добывать по 2 миллиона тонн руды в год и сделать рудник прибыльным. Как говорят специалисты, работы хватит минимум на 10–12 лет. А там вперед — к новым горизонтам. Спасение государством этого рудника оказалось спасением для целого города.